Giappone | il maltempo colpisce l’area sud-occidentale | 18 morti e 14 dispersi

L'area sud-occidentale del Giappone è stata colpita dal maltempo, con piogge torrenziali e frane: sono almeno 18 i morti e 14 i dispersi Un vero e proprio disastro ambientale quello che ha colpito l'area sud-occidentale del Giappone. Nella giornata di ieri – riferiscono le autorità governative – le piogge torrenziali e il maltempo hanno causato …

