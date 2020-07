Forte dei Marmi (Lu) – ragazzo si tuffa in mare e scompare, ricerche dei vigili del fuoco (Di domenica 5 luglio 2020) Sul posto in mare stanno operando la motovedetta CP 813 della Capitaneria di porto di Viareggio, moto d'acqua e sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno e Firenze Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Domani la settimana inizia nella mia Milano, incontrando gli imprenditori del settore autotrasporto. Nel pomeriggio… - LaStampa : A distanza di pochi mesi due esemplari sono stati ritrovati morti nel cuore dei Pirenei. Cosa sta succedendo? Nelle… - nzingaretti : A 40 anni da #Ustica ribadiamo il nostro impegno per la verità. Lo dobbiamo alle vittime, all’associazione dei fami… - cange61 : RT @matteosalvinimi: Domani la settimana inizia nella mia Milano, incontrando gli imprenditori del settore autotrasporto. Nel pomeriggio sa… - ScrivoArte2 : RT @janapergliamici: Buongiorno ai sogni, quelli fatti da svegli, quelli forti, tenaci, irriducibili che non svaniscono mai, nemmeno dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte dei

LA NAZIONE

La notizia delle ultime ore - rilanciata per prima da Sky e poi ripresa anche da altri quotidiani - è che la Fiorentina avrebbe individuato in Daniele De Rossi l'uomo giusto al quale affidare le redin ...FORTE DEI MARMI – Ricerche in mare sono in corso nelle acque antistanti Forte dei Marmi (Lucca), dopo che si sono perse le tracce di un ragazzo tuffatosi dal pontile della cittadina versiliese. Sul po ...