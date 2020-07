Formula 1, gara pazzesca in Austria: Bottas davanti a Leclerc e Norris. Hamilton solo quarto dopo una penalizzazione (Di domenica 5 luglio 2020) Formula 1, il racconto del GP d’Austria. Bottas vince davanti a Norris e Leclerc. quarto posto per Lewis Hamilton. ZWELTEG (Austria) – Formula 1, il racconto del GP d’Austria. Una gara pazza sul circuito di Zwelteg con Valtteri Bottas che ha vinto rimanendo in testa sin dal primo giro. Alle sue spalle Leclerc e Norris che hanno sfruttato una penalità di Lewis Hamilton. Decimo posto per Sebastian Vettel alle spalle di Sainz, Perez, Gasly, Ocon e Giovinazzi. WHAT A RACE!!! Here's your top 10Bottas LeclercNorrisHamilton SainzPerezGaslyOconGiovinazziVettel#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/e4pXQTubx4— Formula 1 (@F1) July 5, 2020Formula 1, il resoconto del GP d’Austria A pochi minuti dal via subito una sorpresa. Lewis Hamilton scatterà dalla quinta posizione in seguito ad una penalità per non aver rispettato il regime di bandiera ... Leggi su newsmondo

