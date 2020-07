F.1, GP d'Austria - Vittoria per Bottas, davanti a Leclerc e Norris (Di domenica 5 luglio 2020) Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d'Austria, prima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il finlandese della Mercedes, partito dalla pole position, è riuscito a contenere gli attacchi del compagno di squadra durante la gara e ha poi tagliato per primo il traguardo, conquistando così bottino pieno. Del tutto inaspettato il podio di Charles Leclerc, che salva così il weekend nero della Ferrari: il monegasco è riuscito a massimizzare le proprie performance sul finale, superando di forza anche Sergio Perez negli ultimi giri, sfruttando anche le sfortune altrui. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris che può festeggiare così la conquista del suo primo podio in Formula 1, grazie a una gara costante e pulita.Lewis sottotono. Poteva essere la solita passerella Mercedes, invece la gara al Red Bull Ring si è trasformata in qualcosa di ... Leggi su quattroruote

Gara pazza, travolgente, bellissima, combattuta e piena di sorprese. Come accadeva un tempo, negli anni Settanta, Ottanta, Novanta, quando l'affidabilità era il punto debole di tante monoposto di F1

Una Bottas di vita. Il Gran premio d'Austria che ha aperto il 2020 della Formula 1 è stato uno spettacolo: la vittoria è andata al finlandese partito dalla pole, in testa dall'inizio alla fine

