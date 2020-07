Coronavirus, 7 morti e 192 casi positivi in più: aumentano terapie intensive, ricoverati e attualmente malati (Di domenica 5 luglio 2020) In Italia altre 7 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.861. Ieri... Leggi su leggo

Al 4 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 241.419, con un incremento rispetto al 3 luglio di 235 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della S ...

Coronavirus Italia, bollettino del 5 luglio: 241.611 casi totali, 7 morti in 24 ore

I decessi totali sono 34.861. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 192. I guariti, in totale, sono 192.108, 164 in più di ieri. Tornano ...

