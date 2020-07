Calciomercato Milan, fissata la data limite per il riscatto di Kjaer (Di domenica 5 luglio 2020) Calciomercato Milan, con il Siviglia sarebbe stata fissata la data limite per riscattare Simon Kjaer Simon Kjaer, arrivato al Milan nel Calciomercato di gennaio, ha subito convinto Pioli diventando un elemento fondamentale per la difesa rossonera. Il danese è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia e il club spagnolo, secondo quanto riportato da Milannews.it, avrebbe fissato la data limite per pagare il riscatto. Si tratterebbe del 15 luglio. Il Milan quindi, per confermare in rosa in Kjaer, avrà solo un’altra settimana. Il costo dell’operazione è di 3,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Simon Kjaer, arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio, ha subito convinto Pioli diventando un elemento fondamentale per la difesa rossonera. Il danese è arrivato in prestito con diritto di ...

Milan, Pioli: "Buonissima prova, ma penso già alla Juventus. Su Calhanoglu..."

"Juventus? Stiamo già pensando a quella partita. Giocando così spesso partite di questa importanza archiviamo in fretta questa bella vittoria e ci proiettiamo subito verso il prossimo impegno. Conosci ...

