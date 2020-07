Brescia Verona 0-0 LIVE: fine primo tempo al Rigamonti (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Verona si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Verona 0-0 MOVIOLA fine primo tempo- Reti bianche all’intervallo. 45′ Tre minuti di recupero. 42′ Di Carmine da fuori – Tiro del 10 veronese che viene deviato in corner da Joronen. 36′ Punizione di Martella – Piazzato sul fondo per il laterale ex Crotone. 33′ Infortunio per Borini – L’attaccante bolognese accusa dolore al bicipite femorale, entra Verre. 23′ Zaccagni al tiro – Gran tiro del cesenate, palla deviata in corner da Joronen. 21′ Cavalcata di Empereur – Corre forte il 33 brasiliano ... Leggi su calcionews24

