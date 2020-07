Aerospazio campano, operazione rilancio. Carrino: Settore strategico (Di domenica 5 luglio 2020) Trasformare l’emergenza Covid-19 in una occasione di rilancio del modello produttivo italiano. “E’ possibile se si parte dai settori strategici ad alta innovazione, capaci di ricadute positive e trainanti per l’intera economia nazionale”. Sono le parole di Gian Paolo Manzella, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, espresse durante la sua visita recente visita in Campania, che da sempre presenta realtà industriali e tecnologiche di primaria importanza in campo aerospaziale: dal Cira al Polo tecnologico aerospaziale – Fabbrica dell’innovazione, Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, passando per ALA Advanced Logistics for Aerospace e Tecnam Costruzioni aeronautiche. Il sottosegretario è stato accompagnato da Valeria Fascione, assessore ... Leggi su ildenaro

La Regione Campania mette a disposizione da subito 100 milioni di euro per le imprese campane. Al via il bando per un nuovo strumento agevolativo per il sostegno agli investimenti produttivi in Campan ...

Le risorse, frutto dell’accordo tra la Regione, Cdp e Abi, serviranno ad agevolare investimenti in settori ad alto contenuto tecnologico Con la firma della convenzione da parte di Cdp, Abi, Regione Ca ...

