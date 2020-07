Villaricca, massacra di botte il suo pitbull di 10 mesi fino ad ucciderlo (Di sabato 4 luglio 2020) Orrore nel comune di Villaricca, in provincia di Napoli, dove la sera tra giovedì e venerdì un uomo ha massacrato di botte il suo cane fino ad ucciderlo. A riportare la terribile notizia, la pagina Facebook Enpa sezione Napoli. LA VICENDA – L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, si trovava nella sua abitazione … L'articolo Villaricca, massacra di botte il suo pitbull di 10 mesi fino ad ucciderlo Leggi su dailynews24

occhio_notizie : La povera Kira aveva il cranio fracassato, varie lesioni interne e aveva schiena ed arti posteriori rotti. La denun… -

