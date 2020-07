UNA VITA sette giorni su sette. Trama serale 4 luglio, la morte di LUCIA (Di sabato 4 luglio 2020) Novità importanti nel soap-weekend, con Mediaset che quest’anno sembra voler puntare su questo tipo di prodotti anche nei fine settimana estivi.Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: il matrimonio di GUIDO e MARIELLA!!!A voler essere più precisi, la produzione spagnola che ci sta accompagnando maggiormente in quest’estate così particolare è Una VITA. Le vicende ambientate ad Acacias, infatti, vengono proposte già da qualche settimana nel sabato sera di Rete 4. Ma da oggi si aggiungono anche altri appuntamenti… Sì: occhio al pomeriggio del sabato e della domenica, perché almeno per il momento Una VITA sarà presente sette giorni su sette. Il sabato potremo assistere alle vicende di Ursula & C. alle 13,40, mentre la domenica una puntata piuttosto lunga ci terrà compagnia a partire dalle 14,05. ... Leggi su tvsoap

CarloCalenda : Daje Antonio. Sostieni Salvini che non ha mai gestito nulla in vita sua. Mandalo al Governo. Rimani deluso da Salvi… - stefanoepifani : Facciamolo un bell'elenco dei sindaci #Stop5g. Così che alle prossime elezioni lo si possa consultare per vedere ch… - ShooterHatesYou : RIP #Reckful @Byron. Magari è sconosciuto a tanti, ma è stato una leggenda di World of Warcraft e i suoi contenut… - AnnamariaGalav2 : RT @uomo_pioggia: Cos’è la scrittura? Delineare delle parole su di un foglio bianco? Trascrivere la tua vita? O semplicemente condividere e… - polly_epc : Organizzare il compleanno alla mia migliore amica è una dee cose più difficili che io abbia fatto nella vita. Peggi… -