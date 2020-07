Una forma-libro per salvare quel che è sparito (Di domenica 5 luglio 2020) In una pagina dell’Uomo e il divino, María Zambrano scrive: «Le rovine ci offrono l’immagine della nostra segreta speranza in un punto di incontro tra la nostra vita personale e quella storica». Questa riflessione della filosofa spagnola potrebbe risuonare come il basso continuo dei racconti da cui è composto l’ultimo libro di Judith Schalansky, Inventario di alcune cose perdute (nottetempo, traduzione di Flavia Pantanella, pp. 252, € 19,00). Nata nel 1980 a Greifswald, cittadina universitaria del Nord della Germania affacciata … Continua L'articolo Una forma-libro per salvare quel che è sparito proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

VittorioSgarbi : Evocare continuamente il ritorno della pandemia è una forma di terrorismo. (Intervento alla Camera del 30/06/2020)… - antoniopalmieri : Dopo le rivelazioni di queste ultime ore, nominare Silvio #Berlusconi senatore a vita sarebbe un risarcimento per l… - UffiziGalleries : Il #TesorodeiGranduchi conserva gioielli straordinari. Una meraviglia è questo monile a forma di libellula! Una man… - zendayasessuale : RT @GVCCIDR4CO: comunque quando siete lisce, vi fate i capelli mossi con la schiuma, e scrivete 'ogni riccio un capriccio', vi farei provar… - fearlessxari : RT @GVCCIDR4CO: comunque quando siete lisce, vi fate i capelli mossi con la schiuma, e scrivete 'ogni riccio un capriccio', vi farei provar… -

Ultime Notizie dalla rete : Una forma Una forma-libro per salvare quel che è sparito Il Manifesto Una forma-libro per salvare quel che è sparito

In una pagina dell’Uomo e il divino ... di salvarla dall’oblio nell’architettura rassicurante e amata di un libro. La cura per tale forma (nella sua interezza di «contenitore» e «contenuto») e quella ...

Senigallia si tinge di bianco e nero. Sguardi di Novecento, Mario Giacomelli e il suo tempo

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Mario Giacomelli, 1964-68, Courtesy Collezione Civica Senigallia Una traversata nella storia della fotografia degli anni ’50 del Novecento italiana e internazionale ...

In una pagina dell’Uomo e il divino ... di salvarla dall’oblio nell’architettura rassicurante e amata di un libro. La cura per tale forma (nella sua interezza di «contenitore» e «contenuto») e quella ...Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Mario Giacomelli, 1964-68, Courtesy Collezione Civica Senigallia Una traversata nella storia della fotografia degli anni ’50 del Novecento italiana e internazionale ...