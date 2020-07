Un Posto al Sole, chi è Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) (Di sabato 4 luglio 2020) Da quasi un anno la piccola Sofia Piccirillo, in “Un Posto al Sole”, interpreta Bianca, la figlia di Franco Boschi e Angela Poggi. Un talento precoce, che ha recitato anche ne “L’Amica Geniale”. Da settembre 2019 il volto di Bianca Boschi di “Un Posto al Sole”, la figlia di Franco Boschi e Angela Poggi, è affidato alla napoletana Sofia Piccirillo. Bianca di “Un Posto al Sole”: Sofia Piccirillo Articolo completo: Un Posto al Sole, chi è Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

