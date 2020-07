Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese (Di sabato 4 luglio 2020) Il fondatore della Lega Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese. Le condizioni del Senatur non sarebbero gravi. Umberto Bossi si trova in ospedale a Varese, dove è stato trasportato in ambulanza nella giornata del 3 luglio. Non sono note al momento le cause del ricovero ma stando a quanto riferito dal Gazzettino Padano il fondatore della Lega non sarebbe in gravi condizioni e si troverebbe ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. ricoverato in ospedale il fondatore della Lega Umberto Bossi Il fondatore della Lega Umberto Bossi sarebbe arrivato in ospedale, secondo il Gazzettino, nella giornata del 3 luglio. Sconosciuti al momento le cause del trasferimento in ospedale, che sarebbe avvenuto in ambulanza, e i motivi del ricovero. Le condizioni di Bossi comunque non sarebbero gravi. Stando a quanto riferito da il Giornale, il presidente a vita della Lega si ... Leggi su newsmondo

