Ultimo saluto a Elena e Diego: ‘Un senso’ di Vasco e le parole della mamma (Di sabato 4 luglio 2020) Ultimo saluto per i gemelli Elena e Diego, uccisi dal padre prima che anche lui si togliesse la vita. Lacrime e commozione e le parole della mamma Daniela. “Voglio provare a dare un senso a questa vita….che un senso non ce l’ha…”. Non è un caso che sia stata la canzone di Vasco Rossi ad accompagnare i funerali di Elena e Diego, i gemelli di 12 anni uccisi dal padre che poi si è tolto la vita. Perchè un’omicidio simile non ce l’ha un senso: solo amarezza, e forse la consapevolezza che qualcosa si poteva fare per evitare un dramma simile. Forse anche la moglie Daniela avrebbe potuto trovare segni di squilibrio nella mente di Mario Bressi. O forse no, ma se è vero, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti dalle indagini, che l’omicio suicidio era stato premeditato, probabilmente ai ... Leggi su chenews

