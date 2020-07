UeD Oscar e Eleonora, Capri rovente: gossip e retroscena (Di sabato 4 luglio 2020) Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono tornati assieme oppure no? Sono molti i fan di Uomini e Donne che se lo stanno chiedendo in questo periodo. Fino a pochi giorni fa il ritorno di fiamma pareva cosa certa, poi alcune dichiarazioni dell’ex corteggiatrice toscana hanno posto più di un dubbio. “Non sono fidanzata e anche … L'articolo UeD Oscar e Eleonora, Capri rovente: gossip e retroscena proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MilkyWay1611 : Ho sognato che in casa mia c'era un sacco di gente tra cui Oscar di UeD che stava parlando con me sul balcone. Suon… -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Oscar

Gossip e Tv

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono tornati assieme oppure no? Sono molti i fan di Uomini e Donne che se lo stanno chiedendo in questo periodo. Fino a pochi giorni fa il ritorno di fiamma pareva c ...Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più in love. La coppia sbocciata a Uomini e Donne, dopo aver escluso un suo coinvolgimento a Temptation Island (infatti non fanno parte del cast dell’edi ...