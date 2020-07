Tensione tra giallorossi e Conte: Pd e M5s vogliono sostituire il premier, ecco i nomi (Di sabato 4 luglio 2020) Brutte acque tra il premier e i pariti di maggioranza: Conte sarebbe intenzionato a spaccare M5s e Pd, mentre i gruppi parlamentari giallorossi stanno già pensando a dei nomi con cui sostituirlo. Brutte acque nella maggioranza, che pare abbia acuito gli attriti nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo quanto viene riportato da … L'articolo Tensione tra giallorossi e Conte: Pd e M5s vogliono sostituire il premier, ecco i nomi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tg3web : Sale la tensione a bordo della nave Ocean Viking, da 10 giorni in attesa di un porto di sbarco. Tra i 180 migranti… - Agenzia_Ansa : Allarme per nuovi focolai di #Covid. A Mondragone, ai palazzi ex Cirio, dove è stata istituita una zona rossa, ten… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Sale la tensione a bordo della nave Ocean Viking, da 10 giorni in attesa di un porto di sbarco. Tra i 180 migranti soccorsi in… - laurensposami : RT @deckerst4rx: La tensione tra il cast sarà talmente alta che penso proprio che ai*ee la faranno fuori lol - iamgioggia : RT @deckerst4rx: La tensione tra il cast sarà talmente alta che penso proprio che ai*ee la faranno fuori lol -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione tra Fuga di migranti e tensione tra la gente, il sindaco: “Villa Sikania va chiusa” Grandangolo Agrigento Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 235 casi e 21 vittime. Zaia: «Il manager veneto segnalato alla procura»

Sono 241.419 i casi complessivi di coronavirus in Italia alle 17 di sabato 4 luglio, in crescita di 235 unità rispetto al giorno precedente (+0,10%). Nelle ultime 24 ore si sono registrate 21 morti (+ ...

Perseguita l’ex moglie accecato dalla gelosia, giovane di 29 anni arrestato

Un giovane di 29 anni è stato arrestato ad Adrano (Catania) dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex moglie, che per gelosia già aveva vessato pe ...

