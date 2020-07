Sassuolo, De Zerbi ci crede: “Gara spartiacque. Ora puntiamo all’Europa” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Sassuolo supera il Lecce nel trentesimo turno del campionato italiano. Gli emiliani si portano in nona posizione e intravedono da vicino la zona Europa League. Un traguardo che fa decisamente gola. Il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi analizza la prestazione dei suoi uomini.caption id="attachment 986797" align="alignnone" width="1024" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionLE PAROLE DI DE ZerbiRoberto De Zerbi analizza la vittoria del suo Sassuolo ai danni del Lecce ai microfoni di Sky Sport: "Ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Siamo partiti bene e poi dopo due palloni forzati siamo andati a subire un gol evitabile. Devo fare i complimenti al Lecce perché ci ha messo in difficoltà. Per noi era una partita spartiacque perché ci permette di archiviare la lotta per la salvezza. So che siamo salvi e ora vogliamo prenderci un posto al ... Leggi su itasportpress

SassuoloUS : Ora è ufficiale: terza stagione alla guida del #Sassuolo per mister #DeZerbi ?? Avanti insieme, orgogliosamente!… - MCriscitiello : Roberto De Zerbi non andrà alla Fiorentina. Resterà allenatore del Sassuolo per un altro anno. C’è l’accordo per ri… - CronacheTweet : L'allenatore del #sassuo Roberto De Zerbi ha parlato dopo la vittoria per 4-2 contro il #Lecce - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi ci crede: 'Gara spartiacque. Ora puntiamo all'Europa' - - Mediagol : #Sassuolo-#Lecce, Caputo: 'Primo obiettivo raggiunto, con De Zerbi possiamo solo migliorare' -