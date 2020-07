Non si vedono alcuni canali del digitale terrestre: cambio posizione e risintonizzazione a luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Niente paura se non si vedono alcuni canali del digitale terrestre in questi giorni. Non è un problema relativo ad un apparecchio specifico, semmai ad un cambiamento appena avvenuto ad inizio luglio e che ha a che fare (naturalmente) con lo switch off al Dvb-T2, ossia al nuovo standard per le trasmissioni, Sembrerebbe proprio che alcuni canali del digitale terrestre siano stati eliminati del tutto ma non è sempre così. Nella maggioranza dei casi, in realtà, le reti hanno cambiato la loro posizione e dunque è necessaria solo una risintonizzazione del televisore. Quali sono i cambiamenti avvenuti dallo scorso 1 luglio e che si stanno concretizzando per molti anche in queste ore? Questi riguardano i Mux Mediaset 1, Mediaset3, Dfree, ReteA1. Di seguito, dunque, sono segnalate tutte le novità appena introdotte. Per le frequenze su Mux ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : Il chiacchierone De Luca annunciava lanciafiamme e zone rosse e si ritrova a piagnucolare dal governo perché da sol… - MysteryMiki : RT @InternoPoesia: «Siamo ai primi di luglio e già il pensiero è entrato in moratoria. Drammi non se ne vedono, se mai disfunzioni. Che il… - FiammaFrancesca : RT @InternoPoesia: «Siamo ai primi di luglio e già il pensiero è entrato in moratoria. Drammi non se ne vedono, se mai disfunzioni. Che il… - GOZANDOLAVIDA_ : RT @melanynberry: @eelveen Le porcate che si vedono da anni su Canale 5 e affini: yas Persone dello stesso sesso che non fanno niente di… - peschi_stefano : @Alex_B1090 @FMagliaro @virginiaraggi Quindi te tieni l'olimpico, genio? Per altri 20 anni? Olimpico che per inciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vedono Variante 29, per Verona Sud i benefici non si vedono Verona In Bianca Guaccero in lacrime nell’ultima puntata di Detto Fatto: “Anno particolare, abbiamo lottato”

Bianca Guaccero ama profondamente il suo lavoro e ha messo tutta se stessa in questa edizione di Detto fatto. La conduttrice e attrice, negli ultimi minuti del programma di Rai2, è scoppiata a pianger ...

Ops Intesa, Ubi: «L’offerta non conviene ai soci». Massiah promette più dividendi

L'Offerta lanciata da Intesa Sanpaolo è un’operazione «non concordata con l'emittente» e non è «conveniente per gli azionisti di Ubi Banca». Il Cda della banca guidata da Victor Massiah, chiamato ad e ...

Bianca Guaccero ama profondamente il suo lavoro e ha messo tutta se stessa in questa edizione di Detto fatto. La conduttrice e attrice, negli ultimi minuti del programma di Rai2, è scoppiata a pianger ...L'Offerta lanciata da Intesa Sanpaolo è un’operazione «non concordata con l'emittente» e non è «conveniente per gli azionisti di Ubi Banca». Il Cda della banca guidata da Victor Massiah, chiamato ad e ...