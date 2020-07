Non scappare, Joe (Di sabato 4 luglio 2020) Roma. In queste settimane tutti i giornali (incluso questo) hanno colpito Trump e gli hanno dato del cretino in tutti i modi possibili e lui ha fornito molto materiale per continuare a farlo. Il grande flop di Tulsa, preceduto da dichiarazioni trionfali. Il libro di John Bolton, che certo è un grumo Leggi su ilfoglio

Roma. In queste settimane tutti i giornali (incluso questo) hanno colpito Trump e gli hanno dato del cretino in tutti i modi possibili e lui ha fornito molto materiale per continuare a farlo. Il grand ...

Al Bano/ “Il rap di Jasmine? Non amo i testi ma canta il malumore dei giovani d’oggi”

Al Bano Carrisi: “Il rap di Jasmine? Non amo i testi ma canta il malumore dei giovani d’oggi”. Il cantautore a “La Vita in Diretta” parla del singolo della figlia e del ritorno ai concerti Al Bano a " ...

