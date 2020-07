‘Non sai fare nulla, sei la peggiore…’: Jasmine Carrisi umiliata per il suo make up, la sua risposta è epica (foto) (Di sabato 4 luglio 2020) Jasmine Carrisi criticata per il suo make up non del tutto perfetto Ancora una volta Jasmine Carrisi è finita nel mirino degli haters. In questo caso, la giovane figlia di Al Bano ha dovuto difendersi da cosiddetti leoni da tastiera per il suo make up non troppo perfetto. Infatti, un utente le ha scritto: “Non è proprio capace a truccarsi. La cosa peggiore è il rimmel a grumi…. non si può vedere. E lo mette pure sulle ciglia inferiori…. conferendole un occhio alla clown. Queste ragazzette paesanotte della campagna fanno sorridere perché sono truzzette. Vivere circondati da tamarri…. per forza si nasce e cresce tamarri. Parole pesanti e di certo poco carine da dire ad una ragazzina. Di solito Jasmine Carrisi non è solito rispondere alle critiche ma questa volta l’utente le ha fatto perdere proprio la pazienza. ... Leggi su kontrokultura

