Lazio-Milan 0-3: highlights, voti e tabellino della partita per la 30esima giornata del campionato di Serie A appena terminata all'Olimpico Lazio-Milan: non è ancora la parola fine sulla corsa scudetto ma le somiglia molto. Perché la sconfitta della squadra di Simone Inzaghi spalanca la strada ai bianconeri che nel prossimo turno affronteranno proprio il Milan.

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Iconic Moments at the Olimpico! ? Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan ?? Scegli il tuo preferito s… - AleZ_27 : @metalgearzovic @SantiXVI @acmilan SLOW DANCING IN THE DARK e si va a piangere nel divanetto della Lazio con in braccio la palla del Milan - Matteoscar90 : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan l'ha giocata benissimo. La #Lazio no. Lo scudetto imbocca la via di Torino, com'era prevedibile. Da laziale g… -