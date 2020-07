La Lazio crolla contro il Milan e la Juve va in fuga: +7 (Di sabato 4 luglio 2020) a Lazio, senza attacco per le assenze di Immobile e Caicedo, crolla all'Olimpico contro il Milan (0-3) e rallenta nella corsa scudetto: la Juve, dopo il successo nel derby, allunga e vola verso... Leggi su ilmessaggero

Lazio e Milan chiudono il programma del sabato di Serie A con la sfida dell'Olimpico delle ore 21.45. I ragazzi di Simone Inzaghi, apparsi un poco meno brillanti dalla ripresa del torneo al confronto ...Nell’anticipo di Serie A di stasera la Lazio perde in casa contro il Milan per 3-0. A segno per i rossoneri nel primo tempo Calhaloglu e Ibrahimovic, nel secondo tempo cala il tris l’ex attaccante del ...