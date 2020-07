Kim riappare e conferma la regola: 21 giorni (Di sabato 4 luglio 2020) La risposta della Corea del Nord alla pandemia di coronavirus? Un “brillante successo”. Kim Jong Un è riapparso in pubblico, dopo una ventina di giorni dalla sua ultima uscita, per celebrare la vittoria del suo Paese nella battaglia contro il Covid. A quanto pare, almeno a giudicare dalle parole del leader nordcoreano, Pyongyang sarebbe riuscita … Kim riappare e conferma la regola: 21 giorni InsideOver. Leggi su it.insideover

