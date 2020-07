Juve Torino 4-1: cronaca e tabellino (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Juventus fa suo il Derby della Mole con una vittoria abbastanza netta per 4-1. Ancora in gol Cristiano Ronaldo e Dybala, ai quali si aggiungono l’autogol di Djidji e il gol di Cuadrado. Gol granata di Belotti su rigore che recrimina anche per un contatto con Cuadrado. Vittoria comunque netta per i bianconeri e crisi profonda per il Torino. Sintesi Juve Torino 4-1 MOVIOLA 87′ Autogol Djidji – Cross di Douglas Costa al centro dell’area. Djidji anticipa tutti ma mette alle spalle di Sirigu 61′ Gol Cristiano Ronaldo – Punizione magistrale del portoghese che mette alle spalle di Sirigu il terzo gol bianconero 58′ Tiro Danilo – Destro del terzino brasiliano, palla deviata che finisce alta 54′ Tiro ... Leggi su calcionews24

