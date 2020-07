Il maltempo attanaglia Puglia e Basilicata: polveri siderurgiche invadono Taranto, scuole allagate a Potenza [GALLERY] (Di sabato 4 luglio 2020) L’ondata di forte maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio su Taranto, con vento e pioggia, ha causato pesanti ripercussioni sul rione Tamburi. A causa della vicinanza tra il quartiere e l’acciaieria ArcelorMittal, le strade e le piazze dei Tamburi sono state infatti invase da grandi quantitativi di polveri minerali e siderurgiche sollevatesi dall’area industriale. Il cielo dei Tamburi si e’ colorato di rossastro, effetto ferro, costringendo i cittadini a chiudersi in casa bloccando finestre e verande. Moltissime proteste sui social che hanno denunciato le condizioni di grave invivibilità nel rione Tamburi per la vicinanza dell’acciaieria ArcelorMittal. Non e’ certo la prima volta che ai Tamburi accadono eventi del genere. Da anni infatti il rione e i suoi cittadini sono sottoposti a limitazioni e precauzioni nei giorni ... Leggi su meteoweb.eu

