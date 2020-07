Il derby va alla Juventus, Torino sconfitto 4-1 (Di sabato 4 luglio 2020) Torino (ITALPRESS) – Nel giorno del record di presenze in Serie A (648, staccato Maldini) di Gianluigi Buffon, la Juventus vince per 4-1 nel derby contro il Torino e si porta a +7 dalla Lazio in attesa del match serale dei biancocelesti contro il Milan all'Olimpico. A sbloccare il risultato all'Allianz Stadium ci pensa lo stesso che ha già segnato altre sette volte dallo 0-0: Cuadrado serve Dybala (ammonito, mancherà per squalifica contro il Milan) che in area evita Lyanco con una serpentina e trova il gol con un tiro deviato da Izzo quel tanto che basta per ingannare Sirigu a terra. La reazione del Torino è timida e al 29′ c'è il raddoppio bianconero a ruoli invertiti: Dybala fa partire l'azione, Cristiano Ronaldo punta la porta, allarga per Cuadrado che salta Lyanco e lascia partire un diagonale che si infila nell'angolo opposto. Prima della ... Leggi su liberoquotidiano

Si è appena concluso il primo anticipo della trentesima giornata di Serie A: questo pomeriggio all’Allianz stadium è andato in scena il derby di Torino tra la Juventus e i granata di Moreno Longo. Tut ...

TORINO. Questa volta ci sono anche i numeri della protesta. Oltre 200 tifosi “non appartenenti a nessun gruppo” hanno partecipato al flash mob organizzato questa mattina davanti alla Curva Primavera c ...

