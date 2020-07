Highlights qualifiche F1 Gp Austria 2020: pole di Bottas, disastro Ferrari (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, prima tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Grande pole position di Valtteri Bottas che batte di dodici millesimi il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo invece Max Verstappen che però partirà domani con le gomme medie. Male le Ferrari: Charles Leclerc settimo, Sebastian Vettel solamente undicesimo. Leggi su sportface

Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti nel primo Gran premio della stagione, ritardata dall'emergenza coronavirus. Dietro di lui, il compagno di scuderia. Terzo Verstappen. Staccate le Ferra ...