Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, nozze in gran segreto? (Di sabato 4 luglio 2020) In questi ultimi giorni si è tanto parlato di Ilaria D’Amico e di Gianluigi Buffon, i quali secondo alcune indiscrezioni sarebbero convolati a nozze in gran segreto. Ma cosa c’è di vero in questa notizia che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan della coppia? Si tratta proprio di una indiscrezione che per certi versi va presa proprio con le pinze. Ad ogni modo sembrerebbe che Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon potrebbero essere convolati a nozze in gran segreto. Entrambi sono stati da sempre molto legati alla loro privacy e per questo motivo su di loro non si è mai chiacchierato più di tanto, tranne all’inizio della loro relazione quando questa è venuta alla luce del sole. Il portiere della Juventus però proprio in quest’ultimo periodo sembra che durante qualche sua intervista si sia lasciato sfuggire qualche ... Leggi su aciclico

