FORMAZIONI Lazio Milan: le scelte degli allenatori (Di sabato 4 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Milan, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-1-1) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa. Allenatore: Inzaghi. Milan (4-2-3-1) – In attesa Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

