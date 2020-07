Federico Fashion Style: “Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale”. E racconta la patologia di cui soffre (Di sabato 4 luglio 2020) “Sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?“: così Federico Fashion Style, ovvero il famoso hair stylist Federico Lauri, racconta a Chi di avere avuto la sua bambina con l’inseminazione artificiale. Il motivo? Soffre di varicocele ed è rientra nel 20% dei casi in cui questa patologia porta alla sterilità. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

