Federica Nargi, su Instagram un fisico impeccabile: poi “spunta” un teologo svizzero (Di sabato 4 luglio 2020) Federica Nargi appare su Instagram, in quel di Ostuni, con un fisico impeccabile e mozzafiato. Poi, la modella, improvvisamente cita un teologo svizzero. Federica Nargi sempre in forma. La sua bellezza non è di certo una sorpresa per i molti che già la conoscono. Per chi, invece, è ignaro di tanta bellezza ecco che la modella appare su Instagram, direttamente sul suo profilo ufficiale, mostrando un fisico a dir poco impeccabile, mozzafiato e con una linea da invidiare. Mangerà sano e berrà pochi alcolici per mantenere un fisico del genere. Linea che viene accompagnata da un costume colorato, tra l’arancione e il viola, a coprire un tatuaggio in parti a dir poco intime. La showgirl romana è già in vacanza, precisamente a Ostuni bellissima località di mare pugliese. Pronta per godersi un’estate coi fiocchi, da dedicare, ... Leggi su bloglive

ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - giuuk : Federica Nargi è incredibile: la foto in costume conquista i fan - inadeepdarkness : in un’altra vita voglio nascere Federica Nargi - SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Federica Nargi, l'estate italiana dei vip -