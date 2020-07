Emiliano davanti a Fitto nel sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia (Di sabato 4 luglio 2020) Michele Emiliano è davanti a Raffaele Fitto nel sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia realizzato da Euromedia Research che vede un lieve vantaggio del centrosinistra al 38,6 per cento contro il 37,8 per cento del centrodestra. Il Pd sarebbe il partito più votato con il 20,1 per cento, seguito dalla Lega al 18,1. Va male Fratelli d’Italia (all’8,5). E male anche le civiche del centrodestra, che si fermerebbero al 2,9 per cento. Per gli altri candidati non ci sarebbe nulla da fare, spiega oggi Repubblica Bari: Il Movimento 5 Stelle, che corre in solitaria con Antonella Laricchia, è staccato al terzo posto al 19,2 per cento. Molto più indietro Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, Azione e +Europa, fermo al 3,7 per cento, e Mario Conca, l’ex pentastellato che si ferma allo 0,7 ... Leggi su nextquotidiano

