Coronavirus, a Fiumicino sbarchi da Paesi extra Ue dopo scali comunitari. E la quarantena è un optional (Di sabato 4 luglio 2020) “La quarantena? Non ne so niente. E non la faccio”. Adriana è appena arrivata a Fiumicino da Lisbona. Solo formalmente. In realtà in Portogallo ci ha fatto solo lo scalo, arrivando a sua volta da San Paolo del Brasile, capoluogo di una delle regioni in questo momento più colpite al mondo dall’epidemia Covid. A ilfattoquotidiano.it, appena sbarcata, dice che “io sono qui in vacanza, non ci penso proprio a passare 15 giorni in albergo”. Alla partenza le avevano fatto compilare un modulo da consegnare alla compagnia aerea: partenza, destinazione, motivo del viaggio. Ma più volte le autorità sanitarie italiane hanno lamentato le difficoltà di comunicazione con i vettori: “Tutti quei pezzi di carta, chissà che fine fanno…”, il commento più educato. E la presenza di uno scalo comunitario ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : C'è un focolaio di #coronavirus a #Fiumicino, chiusi due ristoranti - Agenzia_Ansa : Chiusi due ristoranti a Fiumicino. Trovato positivo al Covid-19 il titolare di entrambi i locali, due dipendenti e… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Fiumicino sbarchi da Paesi extra Ue dopo scali comunitari. E la quarantena è un optional - mariandres2014 : RT @Franciscktrue: Mutuals, ci sono due ristoranti di Fiumicino chiusi per il #coronavirus, Bistrot Indispensa e Spuma, se ci siete stati f… - StefaniaFalone : Coronavirus, assessore Sanità Lazio: “Mettere in quarantena i bangladesi che arrivano a Fiumicino o rischiamo epide… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Coronavirus, assessore Sanità Lazio: “Mettere in quarantena i bangladesi che arrivano a Fiumicino o… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, falle nel sistema di controllo così il Covid entra dall’estero

FALLE Nel Lazio, che paga anche la presenza dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, ci sono già stati 30 casi positivi di persone infette arrivate dall’estero. I più numerosi sono immigrati del Ba ...

Coronavirus, nel Lazio valore indice Rt in calo ma è ancora superiore a 1

Secondo il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute l’indice Rt della regione è 1.04, quindi ancora maggiore ad 1, seppure di poco. In Italia anche l’Emilia Ro ...

FALLE Nel Lazio, che paga anche la presenza dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, ci sono già stati 30 casi positivi di persone infette arrivate dall’estero. I più numerosi sono immigrati del Ba ...Secondo il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute l’indice Rt della regione è 1.04, quindi ancora maggiore ad 1, seppure di poco. In Italia anche l’Emilia Ro ...