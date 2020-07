Coronavirus, 200mila persone costrette in quarantena in Catalogna (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, 200mila persone costrette in quarantena in Catalogna. Il governo ha bloccato 38 piccoli comuni per evitare ulteriori contagi La Spagna, insieme all’Italia, è stata sicuramente il paese europeo più colpito dalla pandemia di Coronavirus, sia a livello sanitario che economico. Quando l’ondata di contagi sembrava essere sotto controllo, un nuovo grande focolaio preoccupa lo … L'articolo Coronavirus, 200mila persone costrette in quarantena in Catalogna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone: chiusi 38 piccoli Comuni - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone - Thunderciccio : Coronavirus, ultime notizie. Contributo a fondo perduto: erogati 2,9 miliardi. Negli Usa oltre 50mila nuovi casi pe… - Notiziedi_it : Coronavirus, paura in Catalogna: 200mila persone in quarantena, chiusi 38 piccoli comuni - Tomas1374 : RT @LaStampa: Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone: chiusi 38 piccoli Comuni -