Cina, un maxi laboratorio per vaccini a Wuhan (Di sabato 4 luglio 2020) Tutto è iniziato a Wuhan e tutto potrebbe finire proprio nella megalopoli cinese da 11 milioni di abitanti, primo epicentro globale di Sars-CoV-2 che ha messo in ginocchio il mondo intero. Il capoluogo della provincia dello Hubei ha completato la costruzione di un maxi complesso formato da un laboratorio di ricerca e un centro per … Cina, un maxi laboratorio per vaccini a Wuhan InsideOver.

Listini deboli in Europa, complici le prese di beneficio dopo il rally di ieri e l’assenza di Wall Street, chiusa per festività. Francoforte perde lo 0,74%; Parigi -0,84%; Madrid-1,22%; Londra-1,38%.

Borsa Milano negativa, quadro post-lockdown resta incerto, Ubi sale

MILANO, 3 luglio (Reuters) - - Piazza Affari in ribasso a un’ora dalla chiusura, non lontano dai minimi intraday registrati a metà giornata. L’andamento di Milano è in linea con quello degli altri lis ...

Listini deboli in Europa, complici le prese di beneficio dopo il rally di ieri e l’assenza di Wall Street, chiusa per festività. Francoforte perde lo 0,74%; Parigi -0,84%; Madrid-1,22%; Londra-1,38%.MILANO, 3 luglio (Reuters) - - Piazza Affari in ribasso a un’ora dalla chiusura, non lontano dai minimi intraday registrati a metà giornata. L’andamento di Milano è in linea con quello degli altri lis ...