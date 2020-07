Centocelle, fa shopping ‘gratis’ in 3 negozi, ma viene bloccata dalla polizia: arrestata 19enne (Di sabato 4 luglio 2020) Diversi capi di abbigliamento, ai quali erano stati asportati placchette anti-taccheggio, oltre a evidenziatori, adesivi, lavagne magnetiche ed altri gadget, frutto della ‘spesa’ effettuata in 3 diversi negozi di un centro commerciale in Viale della Primavera. Questo il bottino che ieri, poco dopo le 13:00, una 18enne, poi fermata, è riuscita ad accumulare durante la sua permanenza all’interno del centro, assieme a una complice che è riuscita a fuggire. Appena giunti sul posto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Torpignattara, hanno preso in consegna la ragazza dal personale della sicurezza di uno dei negozi derubati. I poliziotti, raccolte le testimonianze dei diversi negozi derubati e dopo aver avuto il riscontro della merce sottratta, hanno accompagnato la ragazza presso gli uffici del Commissariato, diretto da Giuseppe Amoruso, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta

