Cassa Integrazione Inps | spostato il termine per l’anticipo La circolare

Cassa Integrazione: il termine del 3 luglio fissato per richiedere l'anticipo del 40% e il pagamento diretto da parte dell'Inps è stato spostato. Le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro. Cassa Integrazione: spostato il termine del 3 luglio Con la circolare numero 11 del primo luglio 2020, il Ministero del Lavoro comunica lo spostamento del termine del 3 luglio per la richiesta dell'anticipo del 40% della Cassa Integrazione erogata dall'Inps. Nello specifico, la misura può essere richiesta per le ulteriori nove settimane previste dal Decreto Rilancio solo dopo aver usufruito delle prime nove settimane previste nel quadro del Decreto Cura italia.

