Cassa integrazione INPS e in deroga, il punto al 4 luglio con la Vice Presidente Gnecchi (Di sabato 4 luglio 2020) La Cassa integrazione INPS ad alcuni continua a non arrivare, molti dei nostri lettori sono disperati e ormai non sanno più a chi rivolgersi, abbiamo provato noi a riprendere una parte dei commenti e a segnalarli alla Vice Presidente INPS MariaLuisa Gnecchi sapendo di trovare una persona non solo competente, ma squisitamente disponibile al confronto. Di seguito vi riporteremo dunque i commenti che hanno dato origine al dibattito con la Vice Presidente INPS e le sue dichiarazioni, da cui è emerso un aspetto davvero molto importante che forse, ci viene da pensare, tanti cittadini non hanno tenuto in considerazione. Ossia la possibilità di richiedere direttamenrte alla propria banca, che deve aver aderito alle convenzioni con l’Abi, un anticipo pari a 1400 euro in attesa della Cassa integrazione. Si tratta infatti, leggiamo su ‘Il Corriere della ... Leggi su pensionipertutti

matteosalvinimi : #Salvini: Libertà significa anche libertà di impresa. Chiedo un applauso da questa piazza per quegli imprenditori,… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul tagli… - TNannicini : Chi vuole cassa integrazione a pioggia e stop ai licenziamenti fino a dicembre accende la miccia di una bomba socia… - ferdina75517193 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul taglio d… - maxromeoMB : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Conte è recordman mondiale di annunci, ma abbiamo visto quanto valgono. Su cassa integrazione, sul taglio d… -