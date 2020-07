Capaccio, embolia a sub durante bonifica sul litorale: ricovero in camera iperbarica (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodurante le attività di bonifica da residuati bellici lungo il litorale di Capaccio –Paestum, un palombaro del Gruppo Operativo Subacquei del Nucleo SDAI Napoli della Marina Militare ha accusato parestesia alla gamba destra dovuta a sindrome da decompressione. E’ stata necessaria l’assistenza della camera iperbarica dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno che ha ricevuto una importante lettera firmata da Gianfranco Tommasi, Capo Nucleo SDAI Napoli. Il palombaro è ancora in ospedale. L'articolo Capaccio, embolia a sub durante bonifica sul litorale: ricovero in camera iperbarica proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Capaccio embolia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Capaccio embolia