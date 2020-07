Calciomercato Inter, Alaba due volte a Milano nei giorni scorsi: Marotta studia il colpo (Di sabato 4 luglio 2020) La bomba di mercato arriva direttamente da SportMediaset, costola sportiva del noto TG delle reti dell’impero Berlusconi, e parla di rapporti ormai più che consolidarti tra l’Inter e il laterale sinistro del Bayern Monaco, David Alaba. Il giocatore austriaco ma con radici nigeriane e filippine sarebbe il vero grande colpo dei nerazzurri per la prossima … L'articolo Calciomercato Inter, Alaba due volte a Milano nei giorni scorsi: Marotta studia il colpo Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Inter, obiettivo Emerson #Palmieri: avviati primi contatti col #Chelsea - DiMarzio : #Inter, arriva il portiere Nikolaos #Botis per il settore giovanile - DiMarzio : #Hakimi-@Inter: 5 anni di contratto a circa 5 milioni a stagione (bonus compresi). Trattativa iniziata in segreto a… - passione_inter : VIDEO - Il punto su Esposito, le ultime di calciomercato e verso Inter-Bologna - - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Inter più forte, ma il calcio è imprevedibile. Devo capire chi può restare a Bologna e chi no. Barrow.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter: prima il secondo posto, poi l'Europa League. Ora Conte deve spingersi oltre Calciomercato.com Andres Iniesta è sicuro: “Messi è il numero 1, non lo si può paragonare a Cristiano Ronaldo”

Andres Iniesta, ex campione del Barcellona e della Nazionale Spagnola, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, parlando anche del calcio italiano. “Guardiola è un tecnico spettacolare in ...

Probabili formazioni Inter-Bologna, Conte perde Moses: affaticamento muscolare

Affaticamento muscolare: Moses si deve fermare per almeno cinque giorni e non potrà essere a disposizione di Conte per la sfida dell'Inter a Bologna. Al suo posto Candreva. Per il resto, Gagliardini f ...

