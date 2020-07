Atalanta, Gasperini: “Papu Gomez massimo emblema di questa squadra” (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il 2-0 sul Napoli, l'Atalanta vuole continuare a vincere e consolidare sempre di più la posizione di Champions. Gasperini di fronte troverà un Cagliari che arriva dal pareggio contro il Bologna.Le parole di Gasperinicaption id="attachment 810400" align="alignnone" width="300" Gasperini (Getty Images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Le ultime 4 vittorie mi hanno regalato tutte soddisfazioni, per la classifica l'ultima col Napoli è stata la più importante, ma iniziare in questo modo dopo la sosta era quando di meglio potevamo iniziare e sperare. Le partite hanno tante facce, in questo momento le condizioni sono anche diverse: non c'è pubblico, si gioca ogni tre giorni e poi ci sono partite che hanno problematiche diverse perché il valore degli avversari è diverso. Si tende sempre a giudicare una parte delle ... Leggi su itasportpress

SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Napoli: 'In questi anni siamo stati inferiori solo alla Juventus' - tuttosport : #Atalanta, la mossa di #Gasperini: #Napoli sconfitto col baricentro arretrato ??? - sportface2016 : #Atalanta, le dichiarazioni di Gian Piero #Gasperini alla vigilia della sfida contro il #Cagliari… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Papu Gomez massimo emblema di questa squadra' - - Fantacalcio : Atalanta, Gasperini: 'Col Cagliari ci saranno dei cambi di formazione, ma stanno tutti bene'… -