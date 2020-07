Adriana Volpe, la triste confessione su Ogni Mattina. “Purtroppo non lo potrò fare…” (Di sabato 4 luglio 2020) Adriana Volpe non potrà fare le vacanze Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe ha accettato una nuova sfida televisiva. Da lunedì scorso la nota professionista insieme ad Alessio Viola hanno iniziato la conduzione di Ogni Mattina, il programma mattutino di TV8. Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista all’ex collega di Giancarlo Magalli che ha parlato molto del nuovo format targato Sky, ma nello stesso tempo a fatto un triste confessione. “Milano adesso rappresenta la mia quotidianità…L’unico neo è che questa Estate non potrò fare vacanze, visto che sarò sempre in diretta dal Lunedì al Venerdì…”, ha affermato l’ex gieffina. Quest’ultima, tuttavia ha il week-end libero e per questo motivo può fare una breve gita fuori ... Leggi su kontrokultura

