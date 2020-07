Roma. Eliminata la fideiussione per accedere al bando Vitamina G (Di venerdì 3 luglio 2020) Dopo avere acquisito i suggerimenti e le osservazioni sollevate riguardo al bando Vitamina G relativo al finanziamento delle idee e dei progetti degli under 35, con un contributo fino a 25mila euro, la Regione Lazio ha deciso di eliminare la fideiussione dai requisiti necessari per accedere al bando. Accanto a questo, per sostenere ancora di più la necessita di liquidità, l’anticipo sarà erogato in più tranches e potrà arrivare fino all’80% del contributo richiesto con la seguente modalità: l’erogazione avverrà per il 20% all’avvio del progetto e, per la restante parte, con stati di avanzamento, dietro rendicontazione di un importo almeno corrispondente a quello dell’anticipo ricevuto. L’importo erogato allo stato di avanzamento sarà pari a quello regolarmente rendicontato. Inoltre, visto che ... Leggi su laprimapagina

Una tra San Paolo e AS Roma Calcio a 8 lunedì sera abbandonerà la Coppa Italia e Pascucci e compagni vogliono vendicarsi della sconfitta subita in campionato ed eliminare la principale avversaria per ...

Italia-Usa, NIssoli (FI): aggiornare accordo sicurezza sociale

Roma, 3 lug. (askanews) - "Oggi ho depositato una interrogazione al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sull'aggiornamento dell'Accordo bilaterale di sicurezza sociale Ita ...

Una tra San Paolo e AS Roma Calcio a 8 lunedì sera abbandonerà la Coppa Italia e Pascucci e compagni vogliono vendicarsi della sconfitta subita in campionato ed eliminare la principale avversaria per ...