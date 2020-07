In Veneto risalgono i contagi. E la prima cosa che fa Zaia è stracciare la ricetta di Salvini. Linea dura: “Tso ai positivi che rifiutano la quarantena” (Di sabato 4 luglio 2020) Mentre il segretario federale della Lega Matteo Salvini in giro per l’Italia nei suoi consueti tour elettorali permanenti fa quasi finta che il virus non esista più e si concede bagni folla e selfie con mascherina rigorosamente abbassata e distanze di sicurezza annullate, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, leghista anch’egli ma di ben altra pasta e tempra, mostra ancora una volta responsabilità, capacità di governare e buonsenso. Alle prese con un indice Rt di contagio cresciuto di quattro volte nell’ultima settimana di giugno (da a 0,43 a 1,63 – dove fino al valore 1.00 indica che la diffusione risulta in calo), ha deciso di inasprire nuovamente le misure, annunciando che emetterà da lunedì un’ordinanza più severa, paventando addirittura la possibilità di ricorrere, se necessario, al trattamento ... Leggi su lanotiziagiornale

