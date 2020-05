Uccise un agente di 24 anni, grazie al governo ora è in libertà anche lui. Il Sappe: “Vergogna!” (Di sabato 9 maggio 2020) Nel 1994 Uccise l’agente della Penitenziaria Carmelo Magli. Oggi, grazie alle norme anti-Covid volute dal governo, è in libertà. Suscita sdegno la scercerazione di Francesco Barivelo, uno degli esecutori materiali dell’omicidio, che, dopo essere uscito dal carcere di Sulmona, non è sottoposto neanche all’obbligo del braccialetto elettronico. “Altro che certezza della pena! Lo Stato abdica al suo primario compito di assicurare la giusta pena a chi uccide”, ha commentato il segretario generale del Sappe, Donato Capece, dando voce all’indignazione e allo scoramento dei colleghi (e non solo), a partire da quelli in servizio nel carcere di Taranto, dove lavorava Maglie e che oggi porta il suo nome. Il brutale assassinio di Carmelo Magli Magli aveva 24 anni e una bambina piccola quando lo crivellarono di colpi, lasciandolo morire ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020) Nel 1994l’della Penitenziaria Carmelo Magli. Oggi,alle norme anti-Covid volute dal, è in libertà. Suscita sdegno la scercerazione di Francesco Barivelo, uno degli esecutori materiali dell’omicidio, che, dopo essere uscito dal carcere di Sulmona, non è sottoposto neall’obbligo del braccialetto elettronico. “Altro che certezza della pena! Lo Stato abdica al suo primario compito di assicurare la giusta pena a chi uccide”, ha commentato il segretario generale del, Donato Capece, dando voce all’indignazione e allo scoramento dei colleghi (e non solo), a partire da quelli in servizio nel carcere di Taranto, dove lavorava Maglie e che oggi porta il suo nome. Il brutale assassinio di Carmelo Magli Magli aveva 24e una bambina piccola quando lo crivellarono di colpi, lasciandolo morire ...

