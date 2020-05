Tar accoglie ricorso governo su ordinanza bar in Calabria (Di sabato 9 maggio 2020) Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri contro l’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Il provvedimento del 29 aprile scorso, consentiva il servizio ai tavoli all’aperto a bar, ristoranti ed agriturismo. “Il Tar – si legge nella sentenza – accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, numero 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, e’ ‘consentita la ripresa delle attivita’ di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le ... Leggi su ildenaro Coronavirus Calabria - il Tar accoglie il ricorso del governo contro le riaperture di bar e ristoranti. Santelli : «Una vittoria di Pirro»

