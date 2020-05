Sileri “Nei prossimi mesi 5 milioni di tamponi in piu’” (Di sabato 9 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Serve un uso ampio di tamponi e ho sempre difeso la linea del Veneto che ne ha fatti tanti. In Italia sono stati fatti oltre 2,4 tamponi a 1,3 milioni di persone. Nei prossimi mesi vogliamo arrivare a 5 milioni di tamponi in piu’. Questo sara’ fondamentale perche’ non puo’ esserci una fase 2 sicura senza un largo uso dei tamponi e test sierologici”. Lo ha detto il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo ai microfoni di Skytg24. “Per quanto riguarda le mascherine c’e’ stato un pasticcio perche’ c’erano 12 milioni di mascherine in pronta consegna e poi ci sono stati problemi coi distributori. Problemi che il commissario Arcuri ha risolto e adesso gia’ si sta provvedendo alla distribuzione e sono sicuro che nei prossimi giorni il problema sara’ superato”. ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Sileri : “Nei prossimi 30 anni affronteremo almeno altre 2 pandemie” (Di sabato 9 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Serve un uso ampio die ho sempre difeso la linea del Veneto che ne ha fatti tanti. In Italia sono stati fatti oltre 2,4a 1,3di persone. Neivogliamo arrivare a 5diin piu’. Questo sara’ fondamentale perche’ non puo’ esserci una fase 2 sicura senza un largo uso deie test sierologici”. Lo ha detto il vice ministro alla Salute Pierpaolo, intervenendo ai microfoni di Skytg24. “Per quanto riguarda le mascherine c’e’ stato un pasticcio perche’ c’erano 12di mascherine in pronta consegna e poi ci sono stati problemi coi distributori. Problemi che il commissario Arcuri ha risolto e adesso gia’ si sta provvedendo alla distribuzione e sono sicuro che neigiorni il problema sara’ superato”. ...

