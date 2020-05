Riciclo tubi di cartone | ecco i molteplici usi a cui possono essere destinati

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)di: con iltutto si può! Con dei semplicissimidisirealizzare diverse creazioni davvero pazzesche. Alcuni progetti sono un pochino più impegnativi ma altririprodotti in maniera semplice epersonalizzati secondo il vostro gusto.qualche fantastica idea da cui prendere spunto. 1.Porta penne per lo studio o per l’ufficio Idipiù piccoli sono perfetti per diventare un comodissimo ed utilissimo porta penne da mettere sulla vostra scrivania, nello studio o in ufficio. Dipingete i varidi cartoni di varie tonalità donerete un tocco di colore all’ambiente. Fonte immagine 2.Poggia piedie pezzi diondulato, sono questi materiali per realizzare questo magnifico poggia piedi. Facile da realizzare e super economico. Fonte ...