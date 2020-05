Pentito Mutolo: “Di Matteo come Falcone” (Di sabato 9 maggio 2020) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – di Elvira Terranova Il nel giugno del 2018 non sarebbe stato chiamato a capo del Dap perché “la sua nomina avrebbe potuto avere delle ripercussioni sulla trattativa tra Stato e mafia, tuttora in corso”. Ne è convinto il Pentito di mafia Gaspare Mutolo, uno dei primi collaboratori di giustizia ai tempi del giudice Giovanni Falcone prima e di Paolo Borsellino dopo. Parlando, da una località segreta, con l’Adnkronos dello scontro avvenuto tra il Guardasigili Alfonso Bonafede e l’ex pm antimafia Antonino Di Matteo, si dice convinto che la mancata nomina al Dap, due anni fa, sarebbe da addebitare proprio alla trattativa tra pezzi di Stato e boss mafiosi, come accertato nella prima sentenza di condanna del processo che è giunto in appello. “Antonino Di Matteo ha fatto moltissimo contro la ... Leggi su calcioweb.eu Carceri - pentito Mutolo : "Scarcerazioni boss una vergogna"

