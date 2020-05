Paola Di Benedetto, Federico Rossi rivela: “È stata una doccia fredda” (Di sabato 9 maggio 2020) Paola Di Benedetto, il fidanzato Federico Rossi fa una rivelazione: “È stata una doccia fredda” Sono stati costretti a rinviare a data da destinarsi il loro ultimo concerto all’Arena di Verona Benji & Fede a causa del coronavirus, ma hanno fatto un concerto su Instagram qualche giorno fa. Certo, un evento musicale sui social non è paragonabile a una esibizione dal vivo, ma in un certo senso questa situazione ha un vantaggio, ovvero quelli di tenerli ancora uniti. Benjamin Mascolo e Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, hanno deciso di separarsi e percorrere le loro strade da solisti. Intervistato da DiPiù, Federico Rossi ha parlato della decisione dell’amico, dopo anni di grandi successi insieme e riconoscimenti di dischi d’oro, di platino e multiplatino: “Quando Benji mi ha detto che voleva separarsi è stato ... Leggi su lanostratv Paola Di Benedetto - la sua vittoria è con il fidanzato Federico

Paola di Benedetto - taglio di capelli fai da te : il nuovo look casalingo [VIDEO] (Di sabato 9 maggio 2020)

